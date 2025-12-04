03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Galatasaray'da Torreira ve Osimhen, sınırda!

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi Lucas Torreira ve Victor Osimhen, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

calendar 04 Aralık 2025 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 09:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Torreira ve Osimhen, sınırda!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü Samsunspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.


Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

- Osimhen ve Torreira, sarı kart sınırında

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.

- RAMS Park'ta oynadığı son 25 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

- Ligin en iyi averaja sahip takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 14 müsabakada 29 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Galatasaray, artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin (31) ardından ligin en golcü ikinci ekibi konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'den (7) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
