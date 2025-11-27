Galatasaray'da son fırsat: Yusuf Demir!

Galatasaray, 2022 yazında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'den bir türlü istediği verimi alamadı.
22 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine 17. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Demir, devre arasında ise yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
KADRODA YOK, AÇIKLAMA
Yusuf Demir, Gençlerbirliği maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında kadroda yer almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcunun kadroda olmamasıyla ilgili, "Yusuf, son maçın ardından dizinde ağrılar olduğunu söyledi. Bir sonraki gün antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor. Ağrılarından dolayı antrenmana çıkmadığı için kadroya almadım. İdari bir şey yok, farklı bir şey de yaşanmadı. Bir moral bozukluğu da üzerinde vardı. Kazımcan, kendisini hazır tuttu, çok çalıştı. Yusuf'un da yapacağı daha çok çalışmak ve oynamak için şans beklemek." dedi.
GALATASARAY, TEKLİF BEKLİYOR
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir ile devre arası transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda biteceği ve sezon sonunda ayrılması durumunda bonservis kazanamayacağı Yusuf Demir için az olsa bir bonservis bekliyor. Galatasaray, devre arası transfer döneminde genç futbolcu için gelecek uygun teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
