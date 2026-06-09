Galatasaray'da son aday Ivanovic!

Birçok forvetin gündeme geldiği Galatasaray'da rota Franjo Ivanovic'e çevrildi. Okan Buruk'un beğendiği 22 yaşındaki pivot santrforun, Benfica'daki hoca değişikliği sonrası ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

calendar 09 Haziran 2026 08:52
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Galatasaray'da son aday Ivanovic!
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Yaz transfer dönemi çok hareketli geçecek.

Galatasaray'da yeni sezon için golcü arayışları hız kesmiyor. Birçok forvetin Cimbom ile adı anıldı. Son olarak Benfica'nın yıldızının, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine geldiği belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki Hırvat santrforu yakından takip ediyor. Benfica'da yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası Ivanovic'in geleceğinin belirsiz hale geldiği ve genç oyuncunun ayrılığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

OKAN BURUK'UN OYUNUNA UYGUN

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planına uygun özellikler taşıdığı belirtilen 1.85 boyundaki pivot santrforun, Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinde yer aldığı öğrenildi.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken Ivanovic'in, transfer şartlarının araştırıldığı ifade ediliyor. Hırvat futbolcunun, Benfica ile olan sözleşmesi 2030'a kadar... Geçtiğimiz yıl 42 resmi maçta görev yapan Ivanovic, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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