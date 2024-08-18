Galatasaray'da Sara, Young Boys'a karşı olmayacak

Galatasaray'da Young Boys ile İsviçre'de oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Gabriel Sara büyük olasılıkla takımını yalnız bırakacak.
Eşi hamile olan Sara, transfer görüşmeleri sırasında doğum tarihi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübü bilgilendirmişti.
Kız çocuk babası olmaya hazırlanan Brezilyalı 8 numara, bu hafta İngiltere'ye giderek doğum yapacak eşinin yanında olacak.
Eşi hamile olan Sara, transfer görüşmeleri sırasında doğum tarihi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübü bilgilendirmişti.
Kız çocuk babası olmaya hazırlanan Brezilyalı 8 numara, bu hafta İngiltere'ye giderek doğum yapacak eşinin yanında olacak.
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