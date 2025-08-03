Galatasaray'da Sacha Boey ısrarı!

Birkaç nokta transfer ile çalışmalarını tamamlamak isteyen Galatasaray'da sağ bekte Sacha Boey ısrarı sürüyor.
Bayern Münih'te forma giyen eski yıldızı Sacha Boey için daha önce kulübüyle görüşen ve prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna edememişti.
İLK BAŞTA SICAK BAKMADI
Daha önce Galatasaray'da kadroda düşünülmediği dönemde çok çalışıp formayı giydiği dönemi örnek göstererek Bayern'de de formayı alacağına inanan Fransız yıldız, bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakmamıştı.
YÖNETİM, İSTANBUL'A GETİRMEYE ÇALIŞIYOR
Ancak Almanya ekibinden yine olumsuz sinyaller alan Boey'e baskı kurmaya devam eden yönetim, yıldız sağ beki ikna edip İstanbul'a getirmeye çalışıyor.
Bayern Münih'te forma giyen eski yıldızı Sacha Boey için daha önce kulübüyle görüşen ve prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna edememişti.
İLK BAŞTA SICAK BAKMADI
Daha önce Galatasaray'da kadroda düşünülmediği dönemde çok çalışıp formayı giydiği dönemi örnek göstererek Bayern'de de formayı alacağına inanan Fransız yıldız, bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakmamıştı.
YÖNETİM, İSTANBUL'A GETİRMEYE ÇALIŞIYOR
Ancak Almanya ekibinden yine olumsuz sinyaller alan Boey'e baskı kurmaya devam eden yönetim, yıldız sağ beki ikna edip İstanbul'a getirmeye çalışıyor.