Galatasaray'da menajer dosyasına çarpıcı tespit: 'Kriminal vaka'

Galatasaray eski yöneticisi hukukçu Sedat Doğan, Başkan Burak Elmas'ın menajerlere ödenen astronomik ücretleri açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Sözcü gazetesine konuşan Doğan, sunulan dosyaların hukuki bir aksiyon almadan geçiştirilemeyeceğini vurguladı.



Sedat Doğan şunları kaydetti:



"Eğer 19 futbolcu için normal komisyon oranlarını kat kat aşan ödemeler yapılmışsa bu durum hukuki bir takip konusudur. Halka açık bir şirket olan Sportif A.Ş'nin kasasındaki paranın örtülü para transferi gibi başkasının cebine aktarılması, başta Galatasaray Spor Kulübü Derneği olmak üzere tüm yatırımcıların mağdur edilmesi anlamına gelmektedir. Sportif A.Ş'nin ilgili dönemlerindeki yöneticilerin güveni suistimal ettikleri şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması, yönetimin sorumluluğundadır. Bunun yanına astronomik bonservis harcamaları da eklenmeli ve iddiaların işaret ettiği kriminal şebekenin ortaya çıkarılması gerekmektedir."



"POPESCU DAVASINI UNUTMADIK"



TFF kurumlarının özerk olmadığını AİHM'de kanıtlayan isimlerden olan Sedat Doğan, Gheorghe Popescu'nun 1999-2005 yılları arasında usulsüz menajerlik ve vergi kaçırma gerekçeleriyle 3 yıl 1 ay hapis cezası aldığını da hatırlattı ve "Popescu davasını unutmadık" ifadesini kullandı.





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