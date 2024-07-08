Galatasaray'da gözler Kerem'de

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında camiaya adeta veda eden Kerem Aktürkoğlu için EURO 2024 bekleniyordu. Ve Türkiye adına o sayfa kapandı.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Sarı kırmızılı kulüple 2026'ya kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon avro görünen Kerem için İspanya'dan Real Sociedad ile Real Betis, Fransa'dan da Lille kulüpleri devredeydi. Hatta Suudi Arabistan da teklif vardı ama Aktürkoğlu'nun öncelikli hedefi Avrupa.
EURO2024'ün sona ermesinin ardından Kerem'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Sarı kırmızılı kulüple 2026'ya kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon avro görünen Kerem için İspanya'dan Real Sociedad ile Real Betis, Fransa'dan da Lille kulüpleri devredeydi. Hatta Suudi Arabistan da teklif vardı ama Aktürkoğlu'nun öncelikli hedefi Avrupa.
EURO2024'ün sona ermesinin ardından Kerem'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.