Galatasaray'da gözler Kerem'de

Son şampiyon Galatasaray, mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak ama bir ismin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. O da Kerem Aktürkoğlu. Milli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Kerem'de
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08 Temmuz 2024 08:06
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında camiaya adeta veda eden Kerem Aktürkoğlu için EURO 2024 bekleniyordu. Ve Türkiye adına o sayfa kapandı.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Sarı kırmızılı kulüple 2026'ya kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon avro görünen Kerem için İspanya'dan Real Sociedad ile Real Betis, Fransa'dan da Lille kulüpleri devredeydi. Hatta Suudi Arabistan da teklif vardı ama Aktürkoğlu'nun öncelikli hedefi Avrupa.

EURO2024'ün sona ermesinin ardından Kerem'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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