Galatasaray'da gözler Falcao ve Diagne'de

Galatasaray Falcao ve Diagne ikilisiyle girmeyi planlamıyor. Falcao için ilgisi bulunan ABD ekipleri; İnter Miami, Portland ve DC United'dan resmi teklif beklenirken, Diagne'nin de İngiltere'den en az 5 milyon Euro'luk bir öneri getirmesi hedefleniyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da gözler Falcao ve Diagne'de
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02 Haziran 2021 11:53
Yeni sezon öncesinde yoğun bir transfer dönemi geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli. Fatih Terim göreve devam etmesi durumunda kontratı devam eden Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi gelecek planlarında düşünmüyor. Yılda net 5 milyon Euro ücret kazanan Falcao için ilgisi bulunan ABD ekiplerinden İnter Miami, Portland ve DC United'dan resmi teklif bekleniyor.

DIAGNE İÇİN 5 MİLYON EURO

Diagne ise kiralandığı West Bromwich'te iyi performans göstermesiyle İngiliz temsilcilerinin radarına girdi. Senegalli oyuncuya da 'Kendine kulüp bul' mesajı gönderildi. Yıldız futbolcunun menaceri Ada'da birkaç ekiple görüşmeler yaparken, yönetim Diagne'nin kulübe getireceği teklifi bekliyor. Falcao'dan bonservis beklentisiolmayan Cim Bom, Diagne'den en az 5 milyon Euro kasaya koymayı hedefliyor.




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