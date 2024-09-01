Galatasaray'da Barış ve Kerem, ikişer gole yükseldi

Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk 3 maçta iki gole ulaştı.
Ligin ikinci haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde birer gol kaydeden Barış ile Kerem, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.
Adana temsilcisi karşısında golleriyle galibiyete katkı veren Mertens ile Abdülkerim ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.
Ligin ikinci haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde birer gol kaydeden Barış ile Kerem, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.
Adana temsilcisi karşısında golleriyle galibiyete katkı veren Mertens ile Abdülkerim ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.
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