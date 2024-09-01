Galatasaray'da Barış ve Kerem, ikişer gole yükseldi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında bu sezon ikinci gollerini attılar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Barış ve Kerem, ikişer gole yükseldi
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01 Eylül 2024 01:03
Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk 3 maçta iki gole ulaştı.

Ligin ikinci haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde birer gol kaydeden Barış ile Kerem, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.

Adana temsilcisi karşısında golleriyle galibiyete katkı veren Mertens ile Abdülkerim ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

 

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