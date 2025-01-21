Galatasaray, Ahmed Kutucu'da sona yaklaştı!

Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray arasında ödeme planında son detaylar konuşuluyor.



Transferin 6 milyon Euro bandında bitmesi bekleniyor.



8 GOL 7 ASİST



24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.



"HENÜZ NET BİR ŞEY YOK"



Transfer hakkında TV 100'e konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Henüz net olan bir şey yok. Galatasaray'la masadayız. Görüşmelerde birtakım sıkıntılar var. Ahmed Kutucu ile henüz Galatasaray temasa geçmedi. 24 saat içinde bu konunun sonuca ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürüyor.Ön bölge için takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu.ikas Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu ile ilgilenen Sarı-kırmızılı ekip, bu transferde sona yaklaştı.Ekol TV'nin haberine göre,