Galatasaray, açıkladı: Leroy Sane

Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane transferini resmen açıkladı.

calendar 12 Haziran 2025 19:02 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, açıkladı: Leroy Sane
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Galatasaray, İstanbul'a getirdiği ve transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı.

Galatasaray, Alman yıldızla 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Sane'ye yıllık 9 milyon euro ödeyecek ve Alman yıldıza 3 milyon euro imza parası ödenecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir."






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