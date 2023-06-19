Galatasaray'a Yunan gol makinesi!

Galatasaray, Hollanda ekibi Utrecht forması giyen Anastasios Douvikas'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Yunan gol makinesi!
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19 Haziran 2023 20:22
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Utrecht forması giyen Anastasios Douvikas'ı transfer etmek istiyor.

Haberde ayrıca oyuncuya Rangers'ın 8 milyon euroluk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

RAKİP SADECE RANGERS DEĞİL

23 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Rangers'ın yanı sıra Alman ekibi Mönchengladbach'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.

Bu sezon Hollanda liginde son derece iyi bir performans sergileyen Anastasios Douvikas, toplam 38 maça çıktı ve 22 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı. 

 
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