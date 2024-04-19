Futbolda haftanın programı belli oldu

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 33, Trendyol 1. Lig'de 31, TFF 2. Lig'de 36, TFF 3. Lig'de ise 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 28. hafta mücadelelerine sahne olacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:



- Süper Lig



19 Nisan Cuma:



20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)



20 Nisan Cumartesi:



13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)



21 Nisan Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)



19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)



22 Nisan Pazartesi:



20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)







- 1. Lig



19 Nisan Cuma:



20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)



20 Nisan Cumartesi:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)



21 Nisan Pazar:



13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)



16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)



16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)



19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)



22 Nisan Pazartesi:



20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)







- TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



21 Nisan Pazar:



15.00 Kırşehir Futbol-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)



15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)



15.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK (Kahta İlçe)



15.00 Bucaspor 1928-Esenler Erokspor (Yeni Buca)



15.00 Bursaspor-Hes İlaç Afyonspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)



15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-AcnTURK Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



15.00 Altınordu-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bornova Aziz Kocaoğlu)



15.00 Nazilli Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)



Kırmızı Grup:



21 Nisan Pazar:



15.00 Etimesgut Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor (Bolluca)



15.00 Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)



15.00 Karaman FK-GMG Kastamonuspor (Yeni Karaman)



15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)



15.00 Belediye Derincespor-Somaspor (Belediye Derince Doğal Çim)



15.00 Uşakspor-Menemen FK (Uşak 1 Eylül)



15.00 İskenderunspor-Denizlispor (Kırıkhan İlçe)



15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Sarıyer (Dağılgan)







- TFF 3. Lig



1. Grup:



21 Nisan Pazar:



15.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)



15.00 Talasgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



15.00 Karabük İdmanyurduspor-Malatya Arguvan SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 İnegöl Kafkasspor-Tarsus İdman Yurdu (İnegöl İlçe)



15.00 Edirnespor-Mardin 1969 (Edirne 25 Kasım)



15.00 Kepezspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)



15.00 Kırıkkalegücü-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Başpınar)



2. Grup:



15.00 Kelkit Hürriyetspor-Efeler 09 (Kelkit İlçe)



15.00 Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol)



15.00 Karşıyaka-Hacettepe 1945 SK (Alsancak Mustafa Denizli)



15.00 Çimentaş Elazığspor-Sapanca Gençlikspor (Elazığ)



15.00 Silifke Belediyespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Silifke Şehir)



15.00 Ergene Velimeşespor-Amasyaspor (Mustafa Kemal Atatürk)



15.00 TPAO Batman Petrolspor-Pazarspor (Batman)



3. Grup:



15.00 Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)



15.00 Bayburt Özel İdarespor-Sivas Dört Eylül (Bayburt Genç Osman)



15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Fatsa Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.00 Silivrispor-Bornova 1877 (Silivri Müjdat Gürsu)



15.00 Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dumlupınar)



15.00 Akhisarspor-Merkür Jet Erbaaspor (Spor Toto Akhisar)



15.00 Onvo Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği (Vali Lütfi Yiğenoğlu)



4. Grup:



21 Nisan Pazar:



15.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Balıkesirspor (Bergama 14 Eylül)



15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bursa Yıldırımspor (Gaziosmanpaşa)



15.00 Bitexen Adana 1954-İdaş Çatalcaspor (Yeni Adana)



15.00 Sebat Gençlikspor-Nevşehir Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)



15.00 Güneş Holding Çankaya-23 Elazığ FK (Osmanlı)



15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)



15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Armoni Alanya Kestelspor (Kurtalan İlçe)







- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi



21 Nisan Pazar:



12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücü (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)



12.30 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)



14.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)



14.00 Beşiktaş JK United Payment-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Halit Kıvanç)



14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)



14.00 Beylerbeyi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)





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