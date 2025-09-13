Bundesliga'nın 3. haftasında Freiburg, sahasında Stuttgart'a konuk oldu.



Europa-Park Stadyumu'nda oynan mücadeleyi Freiburg 3-1 kazanmayı başardı.



Freiburg'un gollerini 81. dakikada Matanovic, 86. dakikada Scherhant ve 90+2. dakikada penaltı noktasından Matanovic kaydetti. Stuttgart'ın tek golü ise 20. dakikada Demirovic'ten geldi.



Freiburg'ta 90+8. dakikada Manzambi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla birlikte Freiburg, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3'e çıkardı. Stuttgart ise 3 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Freiburg, Bremen'e konuk olacak. Stuttgart, St. Pauli'yi ağırlayacak.