Freiburg haftayı galibiyetle açtı

Bundesliga 30. haftanın açılış maçında Freiburg, evinde Mönchengladbach'ı 58'de Petersen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
Freiburg haftayı galibiyetle açtı
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05 Haziran 2020 23:34
Bundesliga 30. haftanın açılış maçında Freiburg ile Borussia Mönchelgladbach karşı karşıya geldi.

Schwarzwald-Stadion'da oynanan karşılaşmayı Freiburg 1-0 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 58. dakikasında Nils Petersen'in golüyle ev sahibi takım öne geçerken 67. dakikada M'Gladbach'tan Plea ikinci sarıdan kırımızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Freiburg üç puana uzanmayı başardı.

Bu sonuçla Freiburg 41 puana yükselirken Mönchengladbach ise 56 puanda kalarak ilk 4'ü kovaladığı sıralamada önemli bir yara almış oldu.

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