Firmino, Brezilya'ya dönmek istiyor!

Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, sezon sonunda kulüpten ayrılmak istiyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Firmino, Al Ahli ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen sezon sonunda kulüpten ayrılmak ve ülkesi Brezilya'ya dönmek istiyor.



Firmino'nun ülkesi Brezilya'da kulüp arayışında olduğu ve Flamengo'nun 33 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü.



Al Ahli'de bu sezon 31 maçta süre bulan Firmino, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.



