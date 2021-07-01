Fiorentina'da Franck Ribery ile yollar ayrıldı

Fransız futbolcu Franck Ribery, İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'dan ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina'da Franck Ribery ile yollar ayrıldı
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01 Temmuz 2021 16:03
İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'da forma giyen Franck Ribery'nin sözleşmesi sona erdi.

38 yaşındaki Franck Ribery, Fiorentina'nın yeni sözleşme talebine cevap vermedi ve İtalyan ekibinden ayrıldı.

Fiorentina'da geride kalan sezon 29 maça çıkan Ribery, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


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