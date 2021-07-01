Fiorentina'da Franck Ribery ile yollar ayrıldı

İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'da forma giyen Franck Ribery'nin sözleşmesi sona erdi.
38 yaşındaki Franck Ribery, Fiorentina'nın yeni sözleşme talebine cevap vermedi ve İtalyan ekibinden ayrıldı.
Fiorentina'da geride kalan sezon 29 maça çıkan Ribery, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
38 yaşındaki Franck Ribery, Fiorentina'nın yeni sözleşme talebine cevap vermedi ve İtalyan ekibinden ayrıldı.
Fiorentina'da geride kalan sezon 29 maça çıkan Ribery, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.