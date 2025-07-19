Filenin Efeleri Brezilya'ya mağlup oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki üçüncü maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi.



Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile karşılaştı.



İlk seti 25-22 kaybeden milli takım, ikinci sette 10-4 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Brezilya 26-24'lük skorla durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar, bu kez üstünlüğünü setin sonuna taşıdı ve 25-22 ile durumu 2-1'e getirdi.Etkili servislerle maça ortak olmaya çalışan milli takım karşısında son seti 25-22 önde tamamlayan Brezilya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.Türkiye, Japonya ayağında ikinci mağlubiyetini yaşadı. FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon toplamda 11 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.Lider Brezilya ise oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti.Milli takım, 2025 VNL'deki son maçını yarın Arjantin ile yapacak.Chiba Port ArenaSinisa Ovuka (Bosna Hersek), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler)Adriano, Matheus Bispo, Darlan, Lucarelli, Judson, Fernando (Maique, Chizoba, Matheus Gonçalves, Thiery, Arthur)22-25, 24-26, 25-22, 22-25138 dakika