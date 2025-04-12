Filede dev rövanşların günü

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ikinci maçları bugün yapılacak.



Kadın voleybolunda normal sezonu ilk 4'te bitiren takımların katıldığı play-off 1-4 etabında bugün oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.



Günün ilk maçında Fenerbahçe Medicana, saat 13.30'da Galatasaray Daikin'i Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. İlk müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 önde bulunuyor. Mücadeleyi TRT Spor yayınlayacak.



Diğer karşılaşmada ise VakıfBank, saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eşleşmede Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk maçı sarı-siyahlılar 3-1 kazandı. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız canlı olarak ekranlara getirecek.



İki galibiyete ulaşan takımlar şampiyonluk, mağlup ekipler ise 3-4'üncülük maçlarına çıkacak.



Fenerbahçe'de yeni başantrenör



Fenerbahçe Medicana'da Galatasaray Daikin ile yapılan ilk maçın 3-2 kaybedilmesinin ardından başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollar ayrılmıştı.



Sarı-lacivertlilerde başantrenör Marcello Abbondanza'yla anlaşmaya vardığını açıkladı. 8 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen İtalyan koç, kritik maçta Fenerbahçe'nin başında olacak.



