16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
1-047'
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
1-167'
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
0-166'

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, ABD'de gerçekleşti

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın katılımıyla ABD'de gerçekleştirildi

calendar 16 Haziran 2025 21:48 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 21:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, ABD'de gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlendi.

Miami'deki Grand Beach Hotel Surfside'da FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer aldı.

Açılış konuşmalarını FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'ün yaptığı kongrede, her bir üye federasyon ile altı konfederasyonun ihtiyaçları doğrultusunda küresel futbolun gelişimine bugüne kadarki en kapsamlı finansman ve destek imkanlarını sunan FIFA Forward programı değerlendirilirken; FIFA tarafından 2028 yılında toplam 19 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra alt yaş turnuvaları ve diğer organizasyonlar üzerinde de duruldu.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.