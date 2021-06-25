FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.



Ligde 4'ü ön elemeden gelecek toplam 32 takım normal sezonda mücadele edecek.



Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ doğrudan gruplarda yer alacak.



Ligde grup kuraları, 7 Temmuz'da çekilecek.



Gruplara doğrudan katılım sağlayacak takımlar şunlar:



Besiktas Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ (Türkiye), AEK, PAOK (Yunanistan), Arged BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya), BAXI Manresa, Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife, Unicaja (İspanya), Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), EWE Baskets Oldenburg, Lavrio Megabolt, MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Falco Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Igokea (Bosna Hersek), JDA Dijon, SIG Strasbourg (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Rytas Vilnius (Litvanya), VEF Riga (Letonya).



Gruplarda yer alabilmek için ön eleme oynayacak takımlar şöyle:



Bakken Bears Aarhus (Danimarka), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Brose Bamberg (Almanya), De'Longhi Treviso (İtalya), Fribourg Olympic (İsviçre), Hapoel Yossi Avrahami Eilat (İsrail), Juventus Utena (Litvanya), Kalev/Cramo (Estonya), Kapfenberg Bulls (Avusturya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Levski Lukoil (Bulgaristan), London Lions (Büyük Britanya), Mornar Bar (Karadağ), Opava (Çekya), Parma Perm (Rusya), Peristeri (Yunanistan), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Prometey Kamianske (Ukrayna), Salon Vilpas (Finlandiya), Split (Hırvatistan), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Tsmoki-Minsk (Belarus), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Zorg en Zekerheid Leiden (Hollanda).



