FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2021 16:38
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.

Ligde 4'ü ön elemeden gelecek toplam 32 takım normal sezonda mücadele edecek.

Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ doğrudan gruplarda yer alacak.

Ligde grup kuraları, 7 Temmuz'da çekilecek.

Gruplara doğrudan katılım sağlayacak takımlar şunlar:

Besiktas Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ (Türkiye), AEK, PAOK (Yunanistan), Arged BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya), BAXI Manresa, Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife, Unicaja (İspanya), Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), EWE Baskets Oldenburg, Lavrio Megabolt, MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Falco Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Igokea (Bosna Hersek), JDA Dijon, SIG Strasbourg (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Rytas Vilnius (Litvanya), VEF Riga (Letonya).

Gruplarda yer alabilmek için ön eleme oynayacak takımlar şöyle:

Bakken Bears Aarhus (Danimarka), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Brose Bamberg (Almanya), De'Longhi Treviso (İtalya), Fribourg Olympic (İsviçre), Hapoel Yossi Avrahami Eilat (İsrail), Juventus Utena (Litvanya), Kalev/Cramo (Estonya), Kapfenberg Bulls (Avusturya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Levski Lukoil (Bulgaristan), London Lions (Büyük Britanya), Mornar Bar (Karadağ), Opava (Çekya), Parma Perm (Rusya), Peristeri (Yunanistan), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Prometey Kamianske (Ukrayna), Salon Vilpas (Finlandiya), Split (Hırvatistan), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Tsmoki-Minsk (Belarus), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Zorg en Zekerheid Leiden (Hollanda).


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.