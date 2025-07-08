FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'ya mağlup olduk

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.
Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Çekya ile karşı karşıya geldi.
Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 26-9 üstün tamamlayan Çekya, soyunma odasına da 44-19 önde gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çekya, üçüncü periyodunu 60-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.
Türkiye, bu sonuçla D Grubu'nu son sırada tamamladı.
Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.
Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Çekya ile karşı karşıya geldi.
Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 26-9 üstün tamamlayan Çekya, soyunma odasına da 44-19 önde gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çekya, üçüncü periyodunu 60-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.
Türkiye, bu sonuçla D Grubu'nu son sırada tamamladı.
Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.