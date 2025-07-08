FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'ya mağlup olduk

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda son maçında Çekya'ya mağlup oldu ve grubunu son sırada tamamladı.

calendar 08 Temmuz 2025 01:18
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'ya mağlup olduk
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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.

Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 26-9 üstün tamamlayan Çekya, soyunma odasına da 44-19 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çekya, üçüncü periyodunu 60-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla D Grubu'nu son sırada tamamladı.

Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

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