FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'ya mağlup olduk

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.



Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Çekya ile karşı karşıya geldi.



Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 26-9 üstün tamamlayan Çekya, soyunma odasına da 44-19 önde gitti.



İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çekya, üçüncü periyodunu 60-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.



Türkiye, bu sonuçla D Grubu'nu son sırada tamamladı.



Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.



