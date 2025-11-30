Feyenoord, ligde 2 maç sonra kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Telstar, Feyenoord'u konuk etti.



BUKO Stadion'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 2-0 kazandı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Guus Offerhaus(KK.) ve 63. dakikada Anis Hadj Moussa'dan geldi. Telstar'ın tek golünü 89'da Kay Tejan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Feyenoord, ligdeki puanını 31'e çıkardı. Telstar ise 10 puan ile ligin son sırasında kaldı.



Feyenoord, Eredivisie'nin 15. haftasında sahasında Zwolle'yi ağırlayacak. Telstar ise deplasmanda Heracles ile karşılaşacak.



