Fernando Santos'un reçetesi Aboubakar!

Ligde peş peşe alınan 3 yenilgi sonrasında kulüpteki koltuğu tehlikeye giren Fernando Santos, krizden çıkış formülünü Vincent Aboubakar'da buldu. Yıldız oyuncuyla özel görüşme yapan Santos, lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefleri için Aboubakar'dan tam destek istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un reçetesi Aboubakar!
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20 Mart 2024 09:02
Son güncelleme 20 Mart 2024 09:09
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki kötü gidişatı, Antalyaspor karşısında da devam etmişti. Tüpraş Stadı'nda yaşanan kayıpla ligde çıktığı 3 maçından da puan çıkaramayarak taraftarını üzen Beşiktaş'ta tüm oklar, teknik direktör Fernando Santos'a çevrilmişti.

Kulüpteki geleceği tartışmaya açılan Portekizli teknik adam, milli ara sonrasında krizden çıkış ve yükseliş reçetesini Vincent Aboubakar'da buldu. Santos, Kamerunlu oyuncuyu iyi motive ederek lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmayı amaçlıyor.

'SAHADA KARŞILIK VER'

Milli ara tatili öncesinde Vincent Aboubakar'la bir görüşme yapan Fernando Santos'un, ''Gol sorunu çekiyoruz. Kupa ve lig üçüncülüğü için gollere ihtiyacımız var. Bunu da ancak senin katkın ile başarabiliriz. Her şeye kulaklarını tıkayıp sahada karşılık ver'' ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisine ıslıklı tepkide bulunması sebebiyle motivasyonu bozulan deneyimli oyuncu da takıma daha fazla katkı vermek için daha fazla süre almak istediğini belirtti.

SEZON PERFORMANSI

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 26 maça çıkıp 8 gol ve 2 asistle oynadı. 

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