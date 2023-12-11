'nin parlayan yıldızı, 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisine damgasını vurdu.Sarı-Lacivertliler, muhteşem Beşiktaş zaferiyle ise şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ezeli rakibi Galatasaray'dan 1 günlük aranın ardından yeniden liderliği devralan Fenerbahçe'de yıldızların performansları dikkat çekti.Fred'in dönüşü fark yarattı; Tadic, Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski ise o müthiş hücum dörtlüsünü yine en iyi şekilde oluşturdu. İki sezondur Avrupa ekiplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu da Kanarya'nın en iyi isimlerinden biriydi.Öyle ki milli yıldız, Beşiktaş karşısında belki tabelaya etki etmedi. Ancak Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla derbinin en iyilerinden biri olmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncu, soldan yaptığı bindirmelerle Siyah-Beyazlılar'ın sağ kanadını adeta felç etti. Ferdi, girdiği 16 ikili mücadelenin 10'unu kazandı, 6 adam geçme denemesinin 4'ünde başarılı oldu, 1 şut pası verdi, 4 top kaptı ve 2 pas arası yaptı. Fenerbahçe'nin X'te yaptığı oylamada maçın oyuncusu Ferdi seçildi.