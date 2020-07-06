Fenerbahçe'den pandemi sonrası Süper Lig'e çılgın dönüş

Fenerbahçe'de pandemi öncesi ile sonrası istatistik fark dikkat çekiyor.



Sarı-lacivertliler 15 Mart tarihine kadar sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. 19. haftadan sonra yaşanan kriz, Ersun Yanal'ın ayrılmasına sebep olmuş, takım şampiyonluk yarışından kopmuştu. 19. hafta ile 28. hafta aralar arası sarı-lacivertliler galibiyet bile alamamıştı. Bu süreçte Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Galatasaray yenilgisi de camiayı sarsmıştı.



Ancak koronavirüs nedeniyle durmak zorunda kalan lig maçları 12 Haziran'da tekrar başladı. Bu süreçte Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio yönetiminde yeni bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takım 4 lig karşılaşmasında 3 galibiyet aldı.



İç sahadaki eski hakimiyet geri geldi. Kayserispor, Yeni Malatya ve Göztepe karşısındaki galibiyetlerle pandemi sonrası en iyi giriş yapan takımlar arasında Fenerbahçe dikkat çekti.



