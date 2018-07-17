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Fenerbahçe'den orta saha için sürpriz hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Çin'den gelen bir haber üzerine harekete geçme kararı aldı.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'den orta saha için sürpriz hamle
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17 Temmuz 2018 09:26
Fenerbahçe, müthiş bir ismi gündemine aldı. Cocu'nun isteği doğrultusunda 'enerjik' bir orta saha arayan Comolli, Çin'den gelen haberle harekete geçti.

Phillip Cocu, 4-3-3 sisteminde orta sahanın merkezinde 3 enerjik oyuncuyu tercih ediyor.

PSV'de Guardao, Wijnaldum, Hendrix, Ji-Sung Park, Van Ginkel, Propper gibi isimlerle başarıyı yakalayan Cocu, Fenerbahçe'de de benzer bir şablon kurmak istiyor.

Fenerbahçe; Giuliano, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Josef, Eljif Elmas, Salih Uçan, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan olmak üzere kalabalık bir orta sahaya sahip. Ancak bu isimlerin çok azı, Cocu'nun istediği gibi 'enerjik'!

Kadroya alınmadı

Comolli orta saha için bu tarz bir isim ararken, Çin'den gelen haberle harekete geçti. Jiangsu, 2016'da 28 milyon Euro'ya (160 milyon TL) Chelsea'den transfer ettiği Ramires'i gözden çıkarttı.

Çin Süper Ligi'nin ilk yarısında sadece 1 maça çıkan Sambacı, ikinci devre için kadroya kaydedilmedi ve B takımına gönderildi.

İlk görüşme menajerle
Avrupa'ya dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. Comolli, Ramires'in menaceri Luis Carlini ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını öğrenecek.

Eğer Brezilyalı yıldız ile el sıkışılırsa, Jiangsu'yla görüşmeler başlayacak. Ramires'i kadroda görmeyi çok isteyen Cocu, dört gözle gelecek müjdeli haberi bekliyor.



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