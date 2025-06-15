Edin Dzeko ile yollarını ayıran ve Youssef En-Nesyri konusunda henüz karar vermeyen Fenerbahçe, 9 numaraya Juventus'tan Dusan Vlahovic'i transfer etmek istiyor.
COMOLLI, SIRP YILDIZDAN İNDİRİM İSTEDİ
İtalya basınından Guiseppe Mustica imzalı haberde, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Juventus'un yeni CEO'su Damien Comolli'nin oyuncuya 'İndirim yap ya da git' dediği vurgulandı.
25 MİLYON EUROYA SATABİLİRLER
Haberin detaylarında bu sözlere yer verildi: "Şu anda bu anlaşmanın olma olasılığının zayıf olduğu söz ediliyor. Fenerbahçe'nin Mourinho'su arka planda kalsa da en iyi şartları sunan takım. Milan'da da en fazla 7 milyon euro kazanabilir.
Comolli, yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservise satışın yapılabileceğini söyledi. Bu rakamlara çıkmayı göze alırsa Milan kulübü de bu transferi yapabilir."
Öte yandan 1 yıl sonra kontratı sona erecek olan Vlahovic, bu süreyi kulüpte tamamlaması halinde imza parasıyla daha fazla kazanca ulaşabilir.
COMOLLI, SIRP YILDIZDAN İNDİRİM İSTEDİ
İtalya basınından Guiseppe Mustica imzalı haberde, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Juventus'un yeni CEO'su Damien Comolli'nin oyuncuya 'İndirim yap ya da git' dediği vurgulandı.
25 MİLYON EUROYA SATABİLİRLER
Haberin detaylarında bu sözlere yer verildi: "Şu anda bu anlaşmanın olma olasılığının zayıf olduğu söz ediliyor. Fenerbahçe'nin Mourinho'su arka planda kalsa da en iyi şartları sunan takım. Milan'da da en fazla 7 milyon euro kazanabilir.
Comolli, yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservise satışın yapılabileceğini söyledi. Bu rakamlara çıkmayı göze alırsa Milan kulübü de bu transferi yapabilir."
Öte yandan 1 yıl sonra kontratı sona erecek olan Vlahovic, bu süreyi kulüpte tamamlaması halinde imza parasıyla daha fazla kazanca ulaşabilir.
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