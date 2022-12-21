Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber

Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan iyi haber geldi.
Arda ve Altay son antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Böylelikle Fenerbahçe'de sakat futbolcu sayısı 2'ye düştü.
Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin tedavisi sürerken, Makedon sol bekin de önümüzdeki hafta takıma dönmesi bekleniyor.
Jorge Jesus'un ögrencileri Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.
Arda ve Altay son antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Böylelikle Fenerbahçe'de sakat futbolcu sayısı 2'ye düştü.
Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin tedavisi sürerken, Makedon sol bekin de önümüzdeki hafta takıma dönmesi bekleniyor.
Jorge Jesus'un ögrencileri Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ