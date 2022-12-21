Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Arda Güler'den iyi haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber
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21 Aralık 2022 19:25
Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan iyi haber geldi.

Arda ve Altay son antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Böylelikle Fenerbahçe'de sakat futbolcu sayısı 2'ye düştü.

Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin tedavisi sürerken, Makedon sol bekin de önümüzdeki hafta takıma dönmesi bekleniyor.

Jorge Jesus'un ögrencileri Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

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