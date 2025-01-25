Fenerbahçe ve Türk futbolunun yeni yıldız adayı: Yusuf Akçiçek!

Fenerbahçe'de Lyon maçının ardından yeni transferlerden ve alınan golsüz beraberlikten çok Yusuf Akçiçek konuşuluyor.
Eksikler nedeniyle Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği genç futbolcunun performansıyla tam not aldığı öğrenildi.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN ALINDI
Galatasaray altyapısında oynarken, scout ekibinin dikkatini çeken ve 14 yaşında bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere gelen Akçiçek'e Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda daha fazla şans verebileceği bildirildi.
Lyon maçındaki başarılı performansı Yusuf'un rakamlarına da yansıdı. Maçta 3 kez top uzaklaştıran sarı-lacivertli futbolcu 1 pas arası yaptı, 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinin ikisini kazandı. 54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı.
Yüzde 87'lik pas isabeti yakalayan genç stoper için maçın sonunda Mourinho, "Yusuf benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu" dedi.
KUPADA GOL ATTI
18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Sarı-lacivertli formayı bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ve Trendyol Süper Lig'de iki, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta terletti. Akçiçek, kupadaki Kasımpaşa mücadelesinde rakip ağları havalandırarak gol sevinci de yaşadı.
Eksikler nedeniyle Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği genç futbolcunun performansıyla tam not aldığı öğrenildi.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN ALINDI
Galatasaray altyapısında oynarken, scout ekibinin dikkatini çeken ve 14 yaşında bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere gelen Akçiçek'e Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda daha fazla şans verebileceği bildirildi.
Lyon maçındaki başarılı performansı Yusuf'un rakamlarına da yansıdı. Maçta 3 kez top uzaklaştıran sarı-lacivertli futbolcu 1 pas arası yaptı, 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinin ikisini kazandı. 54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı.
Yüzde 87'lik pas isabeti yakalayan genç stoper için maçın sonunda Mourinho, "Yusuf benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu" dedi.
KUPADA GOL ATTI
18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Sarı-lacivertli formayı bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ve Trendyol Süper Lig'de iki, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta terletti. Akçiçek, kupadaki Kasımpaşa mücadelesinde rakip ağları havalandırarak gol sevinci de yaşadı.