Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe , Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor'u konuk etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-1 kazanırken goller; 17. dakikada Sebastian Szymanski, 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 67 ve 75. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.Sivasspor'un tek golü ise 50. dakikada Rey Manaj'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Sivasspor 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Nordsjaelland müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nordsjaelland maçında ilk 11'de oynattığı isimlerden İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundururken, Ryan Kent'i kadroda değerlendirmedi.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.Sivasspor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, EMS Yapı Sivasspor maçıyla yeniden sahalara döndü.Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 5 maçı kaçırmıştı.30 yaşındaki oyuncu, 5 maçın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.Fenerbahçe'nin milli beki Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçına yetişti.Sakatlığı sebebiyle Nordsjaelland mücadelesinde forma giyemeyen Ferdi, 1 maç aranın ardından yeniden 11'de görevlendirildi.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçına yetişemedi.Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük ve Nordsjaelland karşılaşmalarında yer almayan Sloven oyuncu, Sivasspor maçında da kadroya alınmadı.Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almadı.Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Djiku, sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmaması sebebiyle kadroya dahil edilmedi.Djiku'nun yanı sıra Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş da uzun süreli sakatlıktan çıkmaları gerekçesiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.Öte yandan Ryan Kent, teknik ekip tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi.Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı tribünden takip etti.Çalımbay, önümüzdeki hafta derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yerinde izledi.Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.Modou Barrow arka adalesindeki yırtık, Emrah Başsan sağ alt adalesinde yırtık ve Gerson Rodrigues adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmesi gerekçeleriyle kadroya alınmadı.Maçın 4. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına giren Fred içeri çevirdi, Dzeko kale ağzında dokundu. Kaleci Ali Şaşal'ın güçlükle çeldiği topa hareketlenmek isteyen İrfan'dan önce savunma araya girdi.Maçın 6. dakikasında Fred'in orta alanda kaptığı topu sağ çaprazda Szymanski kontrol etti. Osayi-Samuel'in ceza alanına koşu yapıp içeri gönderdiği topa Dzeko'dan önce son anda savunma dokundu.Maçın 14. dakikasında Rey Manaj ile girdiği mücadelede rakibini düşüren Samet Akaydin, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Fred, sol kanattaki Tadic'i gördü. Tadic'in kale ağzına yaptığı ortaya dokunan Szymanski takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen Sivasspor hücumunda ceza alanında Osayi-Samuel ile mücadeleye giren N'Jie yerde kaldı ve penaltı bekledi. Pozisyonun devamında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Kapacak'ın vuruşu yandan auta gitti. Hakem Bahattin Şimşek kale vuruşunun kullanılmasını istedi.Maçın 42. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, önce müthiş bir çalımla N'Jie'den sıyrıldı ardından uzak köşeye iki direğin birleştiği noktaya müthiş bir şut çıkartarak durumu 2-0'a getirdi.Maçın 50. dakikasında Sivasspor, Rey Manaj ile farkı 1'e indirdi. Ceza alanına havalandırılan topu kontrol eden Manaj, Samet'ten topu kurtarıp yakın mesafeden ağları sarstı.Maçın 65. dakikasında sakatlık yaşayan Miguel Crespo, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.Karşılaşmanın 67. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko ile golü buldu. Dzeko'nun sol çaprazdan içeri çevirdiği top savunmadan sekip direkten sekip ağlarla buluştu.Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko ile durumu 4-1'e getirdi. Sağ çaprazdan Tadic'in yaptığı ortaya sol çaprazdan gelişine vuran Dzeko, farkı 3'e yükseltti.Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.4. dakikada Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'ya topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı çeldi ve Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.6. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına çıkardı. Sivasspor'da Camara, Dzeko'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.22. dakikada Saiz'in pasında ceza yayına hareketlenen N'jie'ye Osayi-Samuel müdahale etti. Bu oyuncudan dönen topu kontrol eden Burak Kapacak, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinden vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.