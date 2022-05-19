Fenerbahçe, Sörloth için ilk adımı attı

Gelecek sezon için kadrosuna önemli bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kulübü Leipzig'e ilk teklifini sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Sörloth için ilk adımı attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2022 08:39
Ligin bitimine bir maç kala teknik direktör konusuna yoğunlaşan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor.

Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da ilk görüşme yapıldı. Leipzig kulübü, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, oyuncu 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro maaş talep etti. Sarı-lacivertli yönetim Leipzig ile pazarlıklara 5 milyon Euro bonservis ile başlayacak, Sörloth'tan da maaş talebinde indirim istenecek.

Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu hallettikten sonra santrfora yoğunlaşacak. Listede Vedat Muriqi, Seferovic ve Aboubakar da var.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ