Ligin bitimine bir maç kala teknik direktör konusuna yoğunlaşan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor.



Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da ilk görüşme yapıldı. Leipzig kulübü, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, oyuncu 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro maaş talep etti. Sarı-lacivertli yönetim Leipzig ile pazarlıklara 5 milyon Euro bonservis ile başlayacak, Sörloth'tan da maaş talebinde indirim istenecek.



Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu hallettikten sonra santrfora yoğunlaşacak. Listede Vedat Muriqi, Seferovic ve Aboubakar da var.





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