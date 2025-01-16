Fenerbahçe, Pavlovic için masada!

Fenerbahçe, stoper takviyesi için Milan ile pazarlık masasına oturdu.
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen 23 yaşındaki Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperin transferi için Milan ile görüşmelere başladı. Taraflar arasında transfer için pazarlıklar devam ediyor.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan, Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen 23 yaşındaki Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperin transferi için Milan ile görüşmelere başladı. Taraflar arasında transfer için pazarlıklar devam ediyor.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan, Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.