09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Fenerbahçe Opet EuroLeague'e farklı başladı

Kadınlar EuroLeague ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Macaristan ekibi DVTK'yi 89-58 mağlup etti.

09 Ekim 2025 20:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet EuroLeague'e farklı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague 2025 sezonuna etkileyici bir galibiyetle başladı. Sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisi DVTK Hun-Therm'i deplasmanda 89-58 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir giriş yaptı.
 
SKOR GÜCÜ DAĞILDI
 
Fenerbahçe'de Iliana Rupert 16 ve Sevgi Uzun 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken, Emma Meesseman 13 ve Alperi Onar 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
 
ALLEMAND'DAN ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS
 
Belçikalı oyun kurucu Julie Allemand, 7 sayı, 6 ribaunt ve 7 asist ile sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Monique Billings de 9 sayı, 6 ribauntluk performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.
 
SIRADAKİ RAKİP VALENCIA
 
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki ikinci maçında 16 Ekim'de İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, sezona bu moralle devam etmeyi hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
