Fenerbahçe Opet, Buse Ünal'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Nilüfer Belediyesi forması giyen milli pasör Buse Ünal'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu voleybolcu ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Buse Ünal'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu voleybolcu ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Buse Ünal'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.