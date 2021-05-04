Fenerbahçe Opet, Buse Ünal'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyesi forması giyen milli pasör Buse Ünal'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Buse Ünal'ı kadrosuna kattı
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04 Mayıs 2021 15:13
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Nilüfer Belediyesi forması giyen milli pasör Buse Ünal'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu voleybolcu ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Buse Ünal'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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