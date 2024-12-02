Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'nin son maçlarda yükselen değeri Oğuz Aydın oldu.
İlk kez Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan Oğuz Aydın, bu fırsatı 2 gol ve 1 asistle değerlendirdi.
Teknik direktörü Jose Mourinho'dan Gaziantep FK maçında da formayı kapan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, henüz 3. dakikada ağları havalandırmayı başardı.
GEÇEN SEZON 20 GOLE ETKİ ETTİ
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Oğuz Aydın, geçen sezonu ligde 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.
İlk kez Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan Oğuz Aydın, bu fırsatı 2 gol ve 1 asistle değerlendirdi.
Teknik direktörü Jose Mourinho'dan Gaziantep FK maçında da formayı kapan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, henüz 3. dakikada ağları havalandırmayı başardı.
GEÇEN SEZON 20 GOLE ETKİ ETTİ
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Oğuz Aydın, geçen sezonu ligde 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.