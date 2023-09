Fenerbahçe milli araya lider girdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi Samuel kaydetti.Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 9'a çıkardı ve milli araya lider girdi. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.Ara sonrası Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımını ilk 11'de 3 değişiklik yaparak sahaya sürdü.Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsmail Kartal, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında 1-0 kazanan takımın kadrosunda 3 ismi değiştirdi.Tecrübeli teknik adam, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yerine, Djiku, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'ye 11'de şans tanıdı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yedekler arasında yer aldı.İlk kez maç kadrosuna giren Livakovic, yedek kulübesinde otururken İsmail Kartal kalede tercihini İrfan Can Eğribayat'tan yana kullandı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerde 4 gol atarak iyi bir başlangıçla sezona giren İrfan Can, ligdeki Gaziantep FK ve Yılport Samsunspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, ligde ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.Avrupa'daki Twente maçlarında UEFA listesine yazılmadığı için kadroya alınmayan Crespo, ligdeki Gaziantep FK ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da kadroya dahil edilmemişti.Crespo, MKE Ankaragücü maçında yedekler arasında yer aldı.MKE Ankaragücü, bu sezon Ankara'daki ilk maçına çıktı.Eryaman Stadı'nın hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan MKE Ankaragücü, taraftarıyla buluştu.Eryaman Stadı'nın zemininin hazır hale getirilmesiyle MKE Ankaragücü, Ankara'daki ilk maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.Ankara'da gün boyu devam eden yağmur, maç saatinde kesildi. Eryaman Stadı'nın zemini de maçtan 2 saat önceye kadar yağmurdan brandayla korundu.MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe karşısında takımında tek değişiklik yaptı.Kafkas, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosundan sadece sağ bekini değiştirdi.Başkent ekibinde sağ bekte Hayrullah Bilazer'in yerine Kitsiou forma giydi.MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadı'nda kapalı gişe oynandı.İki renktaşın karşı karşıya geldiği karşılaşmada başkent ekibinin taraftarları tribünlerde boş koltuk bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.MKE Ankaragücü taraftarı, Maraton Tribünü'nde dev bir MKE Ankaragücü logosunun olduğu koreografi gerçekleştirdi.Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Kongre üyelerimizi 9 Eylül'de tüzük tadil kongresine bekliyoruz." pankartıyla çıktı.Fenerbahçe, başkent ekibi karşısında ilk yarıda isabetli şut bulamadı. Sarı lacivertli takım ilk yarının son bölümünde Dzeko ile net bir fırsatı kaçırsa da iki takım da etkisiz görüntü sergiledi.48. dakikada Tadic'in soldan içeri çevirdiği topu Dzeko çok iyi kontrol etti. Sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Gikiewicz gole izin vermedi.Ön alanda yapılan baskı sonu kazanılan topu Edin Dzeko, bekletmeden bindirme yapan Osayi'ye bıraktı. Onun dar açıdan yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 60. dakikada 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de Fred, Kitsiou ile girdiği ikili mücadele sonrası 68. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e penaltı itirazında bulunsa da oyun devam etti.Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.8. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, meşin yuvarlak barajdan döndü.14. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve rakibini geçen Fred'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.34. dakikada MKE Ankaragücü'nde topla buluşan Sowe'un vuruşunda, Fenerbahçe savunmasının müdahale ettiği top kornere çıktı.43. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin çektiği şutta top, savunmadan döndü.Maçın ilk yarısı, golsüz sona erdi.Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe etkili başladı. 48. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Tadic, ceza sahası içindeki Dzeko'ya isabetli bir pas attı. Dzeko, göğsüyle kontrol ettiği topa vurdu. Kaleci Gikiewicz, gole izin vermedi.54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topla buluşan Tadic'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza sahasına doğru ilerleyen Dzeko, pasını sağ çaprazdaki Osayi-Samuel'e attı. Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti:70. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol çaprazdan gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.84. dakikada Fenerbahçe'de topa eliyle müdahale eden İsmail Yüksek, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.85. dakikada MKE Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Efkan Bekiroğlu'nun arka direğe doğru ortaladığı topa Radakovic gelişine vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.: Eryaman: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç: Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Hanousek), Dokanovic (Dk. 61 Cem Tuna Türkmen), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Renaldo (Dk. 71 Rodrigues), Morutan (Dk. 81 Bajic), Sowe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Cengiz Ünder), Tadic (Dk. 90 King), Dzeko (Dk. 83 Umut Nayir): Dk. 60 Osayi-Samuel (Fenerbahçe): Dk. 84 İsmail Yüksek (Fenerbahçe): Dk. 7 Mert Çetin, Dk. 73 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 78 İsmail Yüksek, Dk. 90+3 Fred (Fenerbahçe)