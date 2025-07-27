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Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı! Gözler PSG'de!

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 2029'a kadar geçerli sözleşme için anlaşmaya vardı. PSG'ye iyileştirilmiş teklif gönderildi, imza için son onay bekleniyor.

calendar 27 Temmuz 2025 02:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı! Gözler PSG'de!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacak karşılaşma öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar transferinde artık sona gelindi.

2029 YILINA KADAR GEÇERLİ SÖZLEŞME


Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, Slovak stoper Milan Škriniar ile Fenerbahçe arasında 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'e sunduğu teklifi bir kez daha iyileştirdi ve Fransız kulübünden nihai onayı beklemeye başladı.

MOURINHO DA SKRINIAR DA İSTİYOR

Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıklar devam ederken, hem Jose Mourinho'nun hem de oyuncunun bu transferi istediği vurgulanıyor. Slovak savunmacı, sarı-lacivertli formayla kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

 

 
 

 

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