Fenerbahçe, Malang Sarr ile pazarlıkta!

Fenerbahçe, Lens ile sözleşmesi biten Malang Sarr ile pazarlıklarına devam ediyor.

calendar 09 Haziran 2026 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe, Malang Sarr ile pazarlıkta!
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Fenerbahçe, sol ayaklı stoper ihtiyacı için Malang Sarr'ı ciddi şekilde istiyor...

Bir aydır sarı-lacivertliler için özel bir rapor hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibi, Sarr'ı Aziz Yıldırım'a önermişti. Son olarak Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoperin 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek (1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor) ve bonservisi düşük maliyetle veya serbest kalma ihtimaliyle alınabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Sol ayaklı olması, hem stoper hem sol bek oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Oosterwolde alternatifi olarak değerlendiriliyor. Aziz Yıldırım ve ekibi resmi teklif yaptı. Sarr'ın tarafı, imza parası + yıllık ücret dahil toplam yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir paket talep ediyor. Bu rakam pazarlık aşamasında. 27 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncunun transfer edilme ihtimali yüzde 90…

Lens'te geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Sarr, savunma performansının yanı sıra, 1 asist ile skor katkısı verdi.

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