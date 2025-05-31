Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.
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11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir
EKSİKLER
Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.
Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
48. RANDEVU
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.
Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi.
İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.
TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 47 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.
FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 4 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi.
Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.
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11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir
EKSİKLER
Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.
Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
48. RANDEVU
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.
Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi.
İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.
TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 47 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.
FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 4 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi.
Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.