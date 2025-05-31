31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
16:00
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
16:00
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
19:00
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
19:00
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
19:30
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
17:00
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
19:45
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
17:00
31 Mayıs
Moss-Start
17:00
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
17:00
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
17:00
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
17:00
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
17:00
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
0-012'
31 Mayıs
Haka-VPS
17:00
31 Mayıs
Oulu-SJK
17:00
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
19:00
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
16:00
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
16:00
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
16:00
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
16:00
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Fenerbahçe - Konyaspor: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

calendar 31 Mayıs 2025 01:37 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 15:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Konyaspor: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.


Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.

750 TL'YE VURAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!


11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.




Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir

EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

48. RANDEVU

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 47 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 4 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.