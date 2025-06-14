Fenerbahçe, Jonathan David için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe, Lille ile yollarını ayıran Jonathan David için harekete geçti. 9 milyon Euro maaşta el sıkışan yönetim, 15 milyon Euro'luk imza parasını düşürmek için pazarlık yapıyor.

calendar 14 Haziran 2025 09:36
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Jonathan David için kesenin ağzını açtı!
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Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak bir hamle için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Başkan Ali Koç'un talimatıyla harekete geçen yönetim, yıldız oyuncunun menajeri Nick Mavromaras ile temaslarını sıklaştırdı.


David'in yıllık 9 milyon Euro'luk maaş talebini kabul eden Fenerbahçe, şu anda 15 milyon Euro olarak istenen imza parasını düşürmenin yollarını arıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuca ulaşması bekleniyor.

DEVİN ÖZEK DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, transferin baş aktörlerinden biri. Başkan Ali Koç'un "Bu işi bitir" direktifi verdiği Özek, David'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Maaş konusunda el sıkışılırken, imza parası için pazarlıklar devam ediyor.


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