Fenerbahçe harekete geçti: 2 milyon euro teklif

Vedat Muriqi için Lazio ile anlaştıktan sonra forvet arayışlarına başlayan Fenerbahçe, alternatif isimler için teklifler yapmaya da başladı.



Yunan basınından Sportime'da Giannis Chorianopoulos imzasıyla yayınlanan habere göre sarı-lacivertliler, AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya senelik 2 milyon euroluk bir teklif yaptı.



Mauricio Lemos ile aynı menajere sahip olduğu belirtilen oyuncu için menajer aracılığıyla ilk görüşmenin yapıldığı ve kulüpler arasında da temasların kısa sürede başlayacağı belirtildi. AEK ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun, yeni kontrat teklifine rağmen daha yüksek bir teklif veren Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi.



Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Livaja, geçen sezon 41 maçta 15 gol ve 13 asistlik performansla yıldızlaştı.



AEK'DA TUTUNMAYI BAŞARDI



Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve daha sonra Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Las Palmas kariyerleri olan Hırvat hücumcu, 3 yıllık AEK kariyerinde 120 maçta 37 gol ve 28 asist ile oynadı.



LIVAJA'NIN AEK KARİYERİ

2019-20, 41 maç | 15 gol ve 13 asist

2018-19, 38 maç | 12 gol ve 8 asist

2017-18, 41 maç | 10 gol ve 7 asist



