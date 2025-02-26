Fenerbahçe, grup liderliği için Gaziantep FK deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Şubat Perşembe günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, grup liderliği için Gaziantep FK deplasmanında
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26 Şubat 2025 10:32
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

2 eksik

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Kadroda rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.


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