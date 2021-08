⚽GOL! Zajc'tan çok klas bitiricilik! Fenerbahçe öne geçiyor... pic.twitter.com/nvJhmHbUUy



— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

⚽GOL! Kalecinin büyük hatasını Serdar Dursun affetmedi! Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı...



— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

⚽GOL! Pelkas hazırladı, Mesut asisti yaptı, Serdar Dursun golü attı...



— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Greuther Fürth ekibiyle yaptığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk 11'i Altay Bayındır, Szalai, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Osayi-Samuel ve Serdar Dursun'dan oluşturdu.Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Bartu Kulbilge, Valencia, Samatta, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Caner Erkin, Zanka, Serdar Aziz ve Dirar ise yedek kulübesinde yer aldı.Alman temsilcisi ise Burhert, Bauer, Fen, Hirigota, Ambiama, Sarpre, Yung, Itter, Barry, Seguin ve Green ilk 11'ini tercih etti.Fenerbahçe, 4. dakikada Zajc, 8. ve 30. dakikalarda Serdar Dursun'un golleriyle 3-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. dakikada Barry'nin golüyle farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi. Alman temsilcisi, 76. dakikada Leweling'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Serdar Dursun'un yerine Valencia ve Mesut Özil'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.Sarı-lacivertlilerde 56. dakikada ise Zajc, Novak, Pelkas, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo'nun yerine Serdar Aziz, Ozan Tufan, Samatta, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Nabil Dirar oyuna girdi. Vitor Pereira, son değişikliğini ise Szalai'nin yerine 72. dakikada Zanka'yı oyuna alarak kullandı.Mücadeleyi Can Cengiz, Göktuğ Hazar Erel, Sabri Üstünel hakem üçlüsü yönetti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alman temsilcisine karşı PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.Portekizli teknik adam ayrıca, 3-4-3 sistemini bozmadı.Fenerbahçe'de 8 oyuncu, maç kadrosunda yer almadı.Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil edilmedi.Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, karşılaşmanın son bölümünde görev yaptı.Danimarka Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan ve sarı-lacivertli ekibin kampına geç katılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 72. dakikada Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, 90 dakika sahada kaldı.Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamı Pereira, mücadele esnasında 9 ismi değiştirirken, Altay ve Tisserand maçın tamamında forma giydi.