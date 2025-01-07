Fenerbahçe'den Türkiye Kupası için 'Yabancı VAR' şartı

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Kupası'na katılım kararı için TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı almasını bekliyor.
Ersin Düzen'in haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, 8 Ocak Çarşamba günü 13:30'da toplanacak ve yabancı VAR hakemi kararı verilecek.
Alınacak karara göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağını açıklayacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı yönündeki kararını açıklayacak.
Ersin Düzen'in haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, 8 Ocak Çarşamba günü 13:30'da toplanacak ve yabancı VAR hakemi kararı verilecek.
Alınacak karara göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağını açıklayacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı yönündeki kararını açıklayacak.