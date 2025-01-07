Fenerbahçe'den Türkiye Kupası için "Yabancı VAR" şartı

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Kupası'na katılım kararı için TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı almasını bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Türkiye Kupası için 'Yabancı VAR' şartı
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07 Ocak 2025 00:20
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Kupası'na katılım kararı için TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı almasını bekliyor.

Ersin Düzen'in haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, 8 Ocak Çarşamba günü 13:30'da toplanacak ve yabancı VAR hakemi kararı verilecek.

Alınacak karara göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağını açıklayacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı yönündeki kararını açıklayacak.
 
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