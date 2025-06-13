Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi!

Fenerbahçe, İran'da şampiyona olan Tractor FC takımına hazırlık maçı davetinde bulundu.

calendar 13 Haziran 2025 11:01 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 11:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi!
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İran Ligi'nde şampiyon olan Tractor FC, Fenerbahçe'nin kendilerine dostluk maçı teklifi sunduğunu açıkladı. İran ekibi, bu teklifi değerlendireceklerini aktardı.

Tractor'ün resmi hesaplarından yayınladıkları açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Tractor'un İran futbolundaki şampiyonluğunun ardından, hem iç hem de dışarıdan gelen tebriklerle birlikte, Fenerbahçe Kulübü resmi bir yazı ile Tractor'a çift maçlık (gidip gelmeli) dostluk maçı teklifi sundu.

Tractor bu daveti memnuniyetle karşılamakla birlikte, yoğun sezon programı nedeniyle uygun zamanı değerlendiriyor. Ancak hazırlık kampında veya sezon içinde maçların oynanması ihtimali bulunuyor." 

 


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