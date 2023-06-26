Fenerbahçe'den sürpriz Malcom hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Zenit forması giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Malcom'un peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den sürpriz Malcom hamlesi!
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26 Haziran 2023 09:46
Fenerbahçe, geçtiğimiz mart ayında iş birliği anlaşması imzaladığı Zenit'in organize edeceği dörtlü futbol turnuvası için Rusya'ya gitmeyi planlarken, aklı sadece sahada değil.

Sarı-lacivertli yönetim, Rus kulübünde forma giyen ve bu sezon ligde 27 maçta 23 gol-9 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Malcom'un da peşinde.

Ancak Rusya'da yaşanan iç karışıklığın bu turnuvayı nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.

Sarı-lacivertli takım, uygun şartların oluşması halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 

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