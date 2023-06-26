Fenerbahçe'den sürpriz Malcom hamlesi!

Fenerbahçe, geçtiğimiz mart ayında iş birliği anlaşması imzaladığı Zenit'in organize edeceği dörtlü futbol turnuvası için Rusya'ya gitmeyi planlarken, aklı sadece sahada değil.
Sarı-lacivertli yönetim, Rus kulübünde forma giyen ve bu sezon ligde 27 maçta 23 gol-9 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Malcom'un da peşinde.
Ancak Rusya'da yaşanan iç karışıklığın bu turnuvayı nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli takım, uygun şartların oluşması halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Rus kulübünde forma giyen ve bu sezon ligde 27 maçta 23 gol-9 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Malcom'un da peşinde.
Ancak Rusya'da yaşanan iç karışıklığın bu turnuvayı nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli takım, uygun şartların oluşması halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.