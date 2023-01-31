Fenerbahçe'den Onur Bulut hamlesi!

Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan, Emre Demir'i Türkiye'ye getiren Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi geldi.



ONUR BULUT İÇİN GÖRÜŞME



Bright Osayi Sameul için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Ali Koç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü.



Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



28 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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