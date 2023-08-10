Fenerbahçe'den Krunic'e son teklif 8 milyon!

Milan ve F.Bahçe arasında yılan hikayesine dönen Krunic transferinde hala sonuç alınamadı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin çok istekli olduğu oyuncu için şartlarını zorladığını ve fiyatı 8 milyon euroya kadar çıkardığını duyurdu.
28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Sarı-Lacivertliler, daha önce 3.5 milyon euro önermişti. Ancak Milan buna rağmen 12 milyon euroda ısrar ediyor. Tuttosports'un verdiği bilgiye göre 15 milyon eurodan, 12'ye kadar inen Milan'ın kesinlikle fiyatta daha fazla indirime gitmeye niyeti yok.
''ÇOK UYUMLUYUZ''
Milan'ın oyuncuyu satmama konusundaki ısrarının en büyük nedeni ise Teknik Direktör Pioli. İtalyan calciomercatotv.it sitesi de F.Bahçe'nin teklifi yükseltmesinden Pioli'nin rahatsızlık duyduğunu iddia etti. Stefano Pioli, Monza maçının ardından yaptığı açıklamada da bu tavrını ortaya koydu: "Musa'nın gelişiyle orta sahada tamamlandığımızı düşünüyorum. Birbirimizi tamamlayan farklı özelliklerimiz var, umarım bu oyuncularla devam ederiz. Sezonun başlamasına sadece 20 gün kaldı, olumlu şeyler ve üzerinde çalışmalıyız'' dedi.
OYUNCUYLA ANLAŞILDI
Ancak İtalyanlar'ın, Boşnak yıldızı, 10 milyon Euro'nun altında bir rakama satmamak konusundaki ısrarını sürdürdüğü bildirildi. Kanarya, Krunic'le hem sözleşme hem de yıllık 3 milyon euro'Ya geçtiğimiz hafta el sıkışmıştı.
Teknik direktör Stefano Pioli, her ne kadar Krunic ile kontrat uzatmak istese de oyuncu buna pek sıcak bakmıyor.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rade Krunic, geçen sezon kırmızı siyahlı takımla 34 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.
28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Sarı-Lacivertliler, daha önce 3.5 milyon euro önermişti. Ancak Milan buna rağmen 12 milyon euroda ısrar ediyor. Tuttosports'un verdiği bilgiye göre 15 milyon eurodan, 12'ye kadar inen Milan'ın kesinlikle fiyatta daha fazla indirime gitmeye niyeti yok.
''ÇOK UYUMLUYUZ''
Milan'ın oyuncuyu satmama konusundaki ısrarının en büyük nedeni ise Teknik Direktör Pioli. İtalyan calciomercatotv.it sitesi de F.Bahçe'nin teklifi yükseltmesinden Pioli'nin rahatsızlık duyduğunu iddia etti. Stefano Pioli, Monza maçının ardından yaptığı açıklamada da bu tavrını ortaya koydu: "Musa'nın gelişiyle orta sahada tamamlandığımızı düşünüyorum. Birbirimizi tamamlayan farklı özelliklerimiz var, umarım bu oyuncularla devam ederiz. Sezonun başlamasına sadece 20 gün kaldı, olumlu şeyler ve üzerinde çalışmalıyız'' dedi.
OYUNCUYLA ANLAŞILDI
Ancak İtalyanlar'ın, Boşnak yıldızı, 10 milyon Euro'nun altında bir rakama satmamak konusundaki ısrarını sürdürdüğü bildirildi. Kanarya, Krunic'le hem sözleşme hem de yıllık 3 milyon euro'Ya geçtiğimiz hafta el sıkışmıştı.
Teknik direktör Stefano Pioli, her ne kadar Krunic ile kontrat uzatmak istese de oyuncu buna pek sıcak bakmıyor.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rade Krunic, geçen sezon kırmızı siyahlı takımla 34 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.