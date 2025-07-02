Fenerbahçe'den imza açıklaması!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, imza kampanyası süreci hakkında açıklama yaptı.
Şekip Mosturoğlu'nun yaptığı resmi açıklamada;
"Bugün saat 11.00'de tarafımıza getirilen imza beyannamelerinin Yüksek Divan Kurulu'nca ön inceleme süreci devam etmekte olup, yarın gün içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği'ne teslim edilmeye başlanacaktır.
M. Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı" ifadelerine yer verildi.
Şekip Mosturoğlu'nun yaptığı resmi açıklamada;
"Bugün saat 11.00'de tarafımıza getirilen imza beyannamelerinin Yüksek Divan Kurulu'nca ön inceleme süreci devam etmekte olup, yarın gün içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği'ne teslim edilmeye başlanacaktır.
M. Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı" ifadelerine yer verildi.